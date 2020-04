Prevalentemente soleggiato sabato ma aumento nuvolosità in aumento domenica

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta evidenzia un contesto di bassa pressione sull'Europa, correnti dai quadranti orientali apportano nuvolosità sulla nostra regione, alternata a qualche schiarita, specie domani, che anticiperà condizioni più perturbate per l'inizio della prossima settimana.

SABATO 29 MARZO

Prevalentemente soleggiato con transito di nubi medio-alte. Temperature: in lieve aumento, specie le massime e in quota. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m da NE deboli; a regime di brezza nelle valli.

DOMENICA 29 MARZO

Parzialmente soleggiato con aumento della nuvolosità dalla seconda parte della giornata e addensamenti più importanti dalla serata. Temperature: in calo, specie dalla serata. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m NW deboli in rotazione da E a fine giornata; deboli a regime di brezza nelle valli.

NEVE

Problemi tipici valanghivi: neve bagnata.

Su tutto il territorio regionale, negli ultimi due giorni perturbati, sono stati registrati 5-10 cm di neve fresca a 2000 m con punte di 15-20 cm oltre i 2300-2500 m. La neve fresca non va a cambiare sostanzialmente le condizioni di innevamento né il pericolo valanghe.



Neve ventata: la poca neve fresca caduta, leggermente toccata dal vento, ha formato piccoli accumuli oltre i 2300-2500 m, in particolare nelle localizzazioni sottovento, in corrispondenza di creste e colli; possibile il distacco di qualche piccolo lastrone spontaneo durante le ore più calde, dai pendii molto ripidi.



Neve bagnata: l'azione del sole, unita al leggero rialzo delle temperature, può dare luogo a scaricamenti e piccole valanghe di neve umida dai pendii molto ripidi rocciosi oltre i 2000 m, principalmente alle esposizioni sud e ovest.