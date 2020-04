La t-shirt dell'’Association Amis Batailles de Reines contro il coronavirus

L’Association Amis Batailles de Reines vuole dare il suo contributo in questo momento di estrema difficoltà che tutta la comunità valdostana sta vivendo a causa della pandemia mondiale Coronavirus.

Il messaggio che vogliamo trasmettere, come allevatori, è che mai come in questo momento dobbiamo essere uniti e dare ognuno il proprio aiuto, nel rispetto delle direttive che vengono emanate a tutela della nostra salute.

Direttive che, soprattutto per quanto riguarda la nostra realtà, che segue i ritmi della natura, richiedono sicuramente uno sforzo elevato, ma finalizzato al benessere di tutti. Per tale motivo, in questo momento in cui anche i Combats si sono dovuti fermare, vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutte le istituzioni e a tutti gli operatori che stanno lavorando senza sosta per arginare questa grossa emergenza, proponendo l’acquisto delle t-shirt Combattons Ensemble! Mais à distance #iorestoacasa #iorestoinstalla la cui offerta minima è di 10€.

L’intero incasso sarà devoluto all’Ospedale Parini di Aosta. Per informazioni e prenotazioni (la consegna delle t-shirt sarà effettuata non appena le vigenti restrizioni saranno superate) si può telefonare al numero 366 1675156 o scrivere un’e-mail a amisdesreines@libero.it