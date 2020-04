COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Per Av urge nomina Commissario emeregenza sanitaria

La grave emergenza sanitaria che coinvolge l’Italia e tante altre nazioni è ormai pesantemente presente anche in Valle d’Aosta e tutta la comunità vive con preoccupazione ed apprensione questi giorni così difficili.

Le forze politiche e gli eletti in Consiglio regionale hanno dovuto passare rapidamente dall’organizzazione delle elezioni regionali, prima rinviate di circa un mese e poi a data da destinarsi, alla gestione della più grave emergenza dal dopoguerra ad oggi.

In momenti come questi occorre un cambio di marcia nei rapporti tra le forze politiche. Sono quanto mai necessari una piena operatività della Giunta Regionale e un ampio coinvolgimento del Consiglio, a prescindere dall’appartenenza politica.

In questo momento bisogna mettere al centro soluzioni per far fronte all’emergenza e dare risposte concrete a cittadini e imprese, duramente provati dalle limitazioni imposte dai recenti provvedimenti legislativi e preparare il rilancio economico futuro della Valle.

E’ quanto mai urgente, inoltre, la nomina di un Commissario, come richiesto a più riprese da parte dei Consiglieri e dagli Assessori di Alliance, per gestire l’emergenza sanitaria e permettere alla Giunta di lavorare a pieno organico sui provvedimenti economici urgenti e su quelli, a medio termine, per il rilancio economico della Regione.