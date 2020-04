MONTAGNA VDA: In montagna con Sergio Enrico

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

**********************************

Normalmente in questo periodo iniziavamo a proporre escursioni, per adesso questo non è possibile e allora ho pensato di preparare dei piccoli video sul mondo del GPS, una volta era uno strumento per pochi escursionisti ma adesso con gli smartphone tutti lo hanno nel cellulare.

Non aspettatevi chissà cosa ma spero possa servire a qualcuno per iniziare a utilizzare questo strumento in montagna, condividere quello che conosco su questo argomento spero possa essere utile.

Ieri ho pubblicato il primo video, ogni giorno sulla mia pagina Facebook ne pubblicherò uno nuovo.

Gli argomenti che pensavo di trattare sono:

1 Nozioni generali sul GPS

2 Il geonavigatore dei sentieri Vda – presentazione con slides

3 Il geonavigatore dei sentieri Vda – navighiamo direttamente nel sito

4 Dove reperire altri tracciati

5 APP da scaricare

6 APP MontagnaVda

7 Georesk

8 Come modificare tracce su Google Earth

9 Di tutto un po’

I video sono visibili sul mio canale You tube

https://www.youtube.com/channel/UCjHa3txtAfHNywyGMFQQ08g

Spero di aiutarvi a trascorrere più velocemente questo periodo e che la visione serva per quando torneremo in montagna. Ciao a tutti i lettori della rubrica. Sergio