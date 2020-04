In Valle da inizio epidemia morte 28 persone con o per coronavirus

Sono 28 - 24 uomini e quattro donne - i morti a causa del coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta (ieri erano 20). I casi positivi sono sempre 401. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi. Tra i contagiati ci sono 75 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (24 in Rianimazione) mentre gli altri 326 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono due.

Infine sono 2.204 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica. Sono 130, "espandibili a 150", i letti destinati ai malati Covid nell'ospedale Parini di Aosta.

Si amplia anche la disponibilità della terapia intensiva che può ora ospitare 30 malati positivi. "Di questi sono occupati 24, abbiamo ancora un po' di margine, stiamo facendo i miracoli", spiega all'ANSA il coordinatore sanitario dell'emergenza, Luca Montagnani. Il rallentamento degli esami sui tamponi, dovuto alla carenza dei reagenti necessari, dovrebbe sbloccarsi domani.

"Ci prenderanno i tamponi una parte a Milano e una parte, un po' più avanti in Piemonte, stiamo lavorando sui reagenti che dovrebbero arrivare domani mattina", aggiunge Montagnani.

Coronavirus in Italia, 74.386 casi totali e 7.503 morti. Il bollettino del 25 marzo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 74.386 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5.210 persone in più rispetto a ieri). Di queste, 7.503 sono decedute (+683: un aumento leggermente inferiore di ieri, quando era stato di +743) e 9.362 sono guarite (+1.036: un aumento superiore a quello registrato ieri, quando erano stato di +894). Attualmente i soggetti positivi sono 57.521 (ieri erano 54.030; il conto sale a 74.386 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.