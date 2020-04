Dalla Chambre supporto imprese servizi telematici

La sede della Chambre Valdotaine in regione Borgnalle ad Aosta

Il PuntoImpresa digitale della Chambre mette a disposizione un servizio di assistenza, telefonico o via mail, per supportare gl iimprenditori che in questi giorni dovranno interfacciarsi con le varie amministrazioni e produrre documenti riguardanti la propria azienda.

Il servizio fornisce spiegazioni e supporto sulle funzionalità dei servizi camerali di Fatturazione elettronica e Cassetto digitale, oltre che per l'estrazione di visure e documentid ella propria impresa.Il servizio darà anche informazioni sulle modalità per ottenere lo SPID, necessario per autenticarsi a molti servizi della Pubblica amministrazione.

E'disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al n.0165/573077; indirizzo mail pid@ao.camcom.it.