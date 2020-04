Sosteniamo chi può contribuire a far ripartire la Valle. In una situazione di particolare difficoltà che sta vivendo anche la nostra regione, diamo un AIUTO agli Allevatori e ai piccoli produttori del nostro territorio aiutandoli ACQUISTANDO i loro prodotti.

Alcuni produttori si sono organizzati per portare i prodotti a domicilio, tramite contatti sia telefonici che WhatsApp.

Difendiamo e aiutiamo il nostro territorio. Questi i produttori che hanno aderito al gruppo Compriamo Valdostano.

Soc. Agricola La Croix, formaggi freschi ,tome, fontine, burro latte ecc ... cell 3331136024;

Azienda Laura Betemps formaggi e prodotti ovicaprini 348 055 5713

Azienda agricola Dalbard Remo formaggi e fontine 3484438360

De Santis Anna Vini valdostani cell 3495525126

Azienda agricola Morzenti Daniele capretti, agnelli ecc macellati come da norme previste, ricotte di capra, caciotte, formaggi freschi e stagionati caprini cell 3474746630

Dino Planaz carne bovina, formaggi, fontina e tome di alpeggio e freschi 3468093057

INVITO A CONSUMARE CARNE LOCALE DI OVINI E CAPRINI

Garanzia di origine delle carni Visto il momento, anche gli allevatori sono preoccupati per il perdurare del blocco delle attività e le difficoltà di mercato continuano ad aumentare, in effetti non si riescono a vendere i capretti e gli agnelli. Il comparto produttivo della ristorazione a seguito del necessario blocco delle attività ha dovuto disdire le consuete prenotazioni del periodo.

L’associazione Allevatori, ed in particolar modo la Sezione Ovi Caprina Dell’AREV invita i consumatori ad acquistare prodotti del territorio e a contattare per prenotare il prodotto presso le macellerie e gli allevatori che hanno un punto vendita WWW.carnevaldostana.arev.it.

L’invito è rivolto in modo particolare anche alle macellerie e i reparti specializzati della grande distribuzione del territorio Valdostano a proporre ai propri consumatori l’utilizzo di carni di origine Valdostana.

L’Associazione ricorda a tale scopo che nell’ambito delle proprie attività gestisce un disciplinare di etichettatura finalizzato a garantire il consumatore, quindi come già avviene nel comparto delle carni bovine anche per le carni di ovini e di caprini certifica tramite il marchio “AREV Carne Valdostana” l’origine delle carni di animali nati e allevati in valle d’Aosta specificandone la razza.