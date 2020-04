ECCO CHI HA DIRITTO AL BONUS DI 600 EURO

L'art.28 del DL 18 ha previsto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo a tutti gli iscritti alla Gestione Esercenti Attività Commerciali INPS, a prescindere dal fatto che siano titolari di ditta individuale familiari collaboratori o soci di società.

le uniche condizioni sono: non essere pensionati e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata INPS.

I soci ovviamente devono lavorare nell''azienda con carattere di abitualità e prevalenza e non limitarsi al solo apporto di capitali.

Il socio di società per i compensi in qualità di amministratore o di sindaco di società è soggetto obbligatoriamente ad una doppia iscrizione alla Gestione commercianti e alla Gestione Separata INPS per questi ultimi redditi.

Il fatto di avere dipendenti o meno è irrilevante ai fini dell'indennizzo.

Sono disponibili i modelli standard per gestire la fase di consultazione sindacale, si invia:

 la “comunicazione preventiva” per la richiesta dell’Assegno Ordinario FIS, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 il “verbale di esame congiunto” per la richiesta dell’Assegno Ordinario FIS, ai

sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 il “verbale di accordo” per la richiesta del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.