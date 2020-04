In questi giorni di angoscia e disagi tornano alla mente le 39 vittime del rogo dentro il Tunnel del Bianco

Oggi martedì 24 marzo, la Valle d'Aosta ricorda l’anniversario della tragedia del Tunnel del Monte Bianco, dove il 24 marzo 1999 un rogo causò la morte di 39 persone tra cui sei valdostani: Maurilio Bovard, la moglia Nadia Pascal e la figlia Katia Bovard, Valter Pascal, Stefano Manno e il motard Pierlucio Tinazzi detto ‘Spadino’, addetto alla sicurezza nel versante italiano del traforo.

Fu un Tir belga a prendere fuoco in galleria: le fiamme e il denso fumo da queste sprigionato uccisero 13 italiani, 18 francesi, due belgi, un inglese, un lussemburghese, un olandese, uno sloveno, un croato, un tedesco.

Quando si accorse che erano divampate le fiamme, 'Spadino' (foto a lato) cercò di aiutare chi era pericolo di vita, muovendosi all’interno del tunnel con la motocicletta di servizio. Uscì ed entrò nel tunnel per ben cinque volte riuscendo a portare in salvo 10 persone, ma durante il quinto tentativo non fu più in grado di tornare indietro e si rifugiò, con il camionista francese ferito che stava cercando di soccorrere, all’interno di una cella di sicurezza. Il fuoco li raggiunse anche lì e persero la vita, insieme, con la speranza di farcela fino alla fine.

Nel 2000 la Presidenza della Repubblica ha conferito a Perlucio Tinazzi la medaglia d’oro al valor civile.

In suo ricordo ogni anno si svolge il Memorial Spadino, in occasione del quale si radunano davanti al traforo migliaia di motociclisti di tutta Europa non solo per ricordare Tinazzi ma anche per sensibilizzare le istituzioni sul tema della sicurezza stradale.

Fu quella tragedia immane, che colpì molto l’opinione pubblica, a dare il via all’iter che portò alla Direttiva europea sulla sicurezza delle gallerie stradali. Dopo questi drammatici avvenimenti, il tunnel restò chiuso per tre anni e riaperto unicamente per le automobili il 9 marzo 2002, dopo lunghi lavori di riparazione e ristrutturazione (la volta, fortemente danneggiata, è stata completamente rifatta).

Numerose le condanne per disastro colposo e omicdio plurimo colposo; Gerard Roncoli, il capo della sicurezza di competenza francese: trenta mesi (di cui almeno 6 effettivamente scontati). Il presidente della Atmb Rémy Chardon: ventiquattro mesi. Michele Tropiano, ex direttore di esercizio della ‘Sitmb’ Società Italiana Traforo Monte Bianco’, la concessionaria italiana del tunnel: ventiquattro mesi. Christian Basset, ex direttore della Sgtmb – Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc, società che forniva il personale alla Atmb: ventiquattro mesi. Claudio Lyveroulaz, responsabile della sicurezza per la Sitmb: sedici mesi. Daniel Claret-Tournier, controllore della Atmb: sedici mesi. Marcello Meysellier, controllore della Simtb: dodici mesi. Marcel Charlet, sindaco di Chamonix: sei mesi. Chantal Lecomte, 57 anni, funzionario della divisione strade del Ministero dei Trasporti francese: sei mesi. Gilbert Dégrave, autista del tir da cui l’incendio è originato: quattro mesi. Prosciolta la Volvo produttrice del tir incendiatosi.

"Dopo quella tragedia, ricorda il Presidente - i valdostani dimostrarono quel grande spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto e unito la nostra comunità nei momenti difficili". Renzo Testolin è sicuro che tali sentimenti "potranno contribuire, anzi saranno determinanti e potranno aiutarci tutti a superare anche il difficile periodo che stiamo affrontando. Oggi come allora possiamo solo credere ancora una volta che ce la faremo, tutti insieme uniti nel rispetto delle regole e nel desiderio di ritornare alla normalità".