Domenica bagnata e temperature in discesa

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala che da doma si avrà l'ingresso di aria fredda, con temperature in calo e qualche annuvolamento.

DOMENICA 22 MARZO

Molto nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse, neve in calo da 1400 a 1000 m. Temperature: in calo tranne le minime nelle valli. Pressione: in aumento. Venti: 3000 m deboli meridionali, in rotazione da N; brezze nelle valli.

LUNEDI 23 MARZO

Nubi nelle valli al mattino, soleggiato dal pomeriggio. Temperature: in calo. Pressione: in aumento. Venti: 3000 m da deboli a moderati settentrionali; brezze nelle valli.

NEVE

Problemi tipici valanghivi: neve bagnata.

Neve bagnata

Possibili alcune colate e piccole/medie valanghe puntiformi o lastroni di superficie di neve umida/bagnata, sui pendii molto ripidi, soprattutto in corrispondenza delle rocce.

In rari casi, e con forte sovraccarico, valanghe a lastroni, di superficie o di fondo, di neve umida e bagnata, anche di medie dimensioni.

Localizzazioni critiche: esposizioni soleggiate al di sotto dei 2600 m, nelle ore centrali/pomeridiane della giornata.



I lastroni superficiali sono ormai pochi e legati con gli strati sottostanti. Molto difficilmente possono dare origine a valanghe. Solo alle quote più alte, non si possono escludere del tutto distacchi di piccole/medie dimensioni, da pendii molto ripidi sottovento vicino a creste e colli, soprattutto lungo la frontiera ovest con la Francia.

Valanghe da slittamento poche. Possibili dagli abituali pendii molto ripidi erbosi.