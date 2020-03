ELEZIONI: TACCUINO ELETTORALE (copia 1)

Il Movimento 5 Stelle Valle d’Aosta organizza un incontro con i cittadini lunedì 9 marzo 2020 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc in Via Clavalitè 20 alle ore 20.30. I residenti ad Aosta e Valpelline, incensurati, disponibili a candidarsi per le elezioni amministrative 2020 in uno dei due comuni, sono invitati a partecipare