Altri cinque decessi in Valle d'Aosta per Coronavirus, ora sono 111

Salgono a 111 i morti in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19. Secondo quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi emesso oggi domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, i decessi nella regione sono arrivati a 111 (ieri erano 106), 59 uomini e 52 donne tra i 45 e i 100 anni.

I contagiati sono 921, tra cui 122 ricoverati in ospedale (16 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 112. Infine sono 2.947le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Valle d'Aosta in percentuale sempre più maglia nera per contagi

INTOSSICAZIONE FARMACI, ANZIANA IN RIANIMAZIONE

Una paziente over 70, già contagiata dal coronavirus Covid-19 e che era ricoverata nella clinica di Saint-Pierre, nei giorni scorsi è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Parini di Aosta per un'intossicazione da farmaci. Si trova in Rianimazione dove è stata immediatamente sottoposta ad un trattamento per ridurre i danni legati all'assunzione di sostanze nocive. Secondo quanto riferito dai sanitari, la donna non è in pericolo di vita. Restano da chiarire i contorni della vicenda. Interpellati i responsabili della clinica non hanno fornito ulteriori dettagli sull'accaduto.

IN VDA NESSUN ESODO TURISTI PER PASQUA

"In Valle d'Aosta la Pasqua è andata molto bene. Non c'è stata il temuto arrivo di villeggianti dalle regioni limitrofe, forse sono stati scoraggiati dai controlli su strada". E' il bilancio del questore di Aosta, Ivo Morelli, per la giornata di Pasqua nella regione alpina.

"I valdostani - ha aggiunto - si sono comportati abbastanza bene. La gran parte è rimasta a casa con i propri familiari conviventi. C'è qualcuno che si muove ancora senza ragione, così come c'è qualcuno che continua fare jogging o bicicletta o scialpinismo, ma sono stati sanzionati". Ieri in Valle d'Aosta sono stati effettuati oltre 1.400 controlli e sono state fatte 32 multe.

Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 102.253 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 156.363 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

Sono 34.211* le persone guarite. I deceduti sono 19.899, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.