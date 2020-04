Tres crous a laissà nòste Senhòur



uno per n'El, dòue per nousàutre

Auro e calabrùn

neissénso e mort an regardà

fin tan que la séio de Pàsco

les a arvetià dins sa danso.

(Mauro Arneodo )

(Tre croci ha lasciato nostro Signore/ una per Lui due per noi / Vento e crepuscolo / nascita e morte hanno guardato / finchè la bufera di Pasqua / le ha trascinate nella sua danza)

Bono Pasco a tuchi li amis

Mauro