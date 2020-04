Dopo un mese primo giorno senza decessi

Dopo un mese di continua crescita si arresta l'aumento del numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi i decessi nella regione alpina sono sempre 106 (come ieri), 57 uomini e 49 donne tra i 45 e i 100 anni (media di 82 anni).

I contagiati sono 902, tra cui 106 ricoverati in ospedale (17 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 97. Infine sono 2.928 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

CORONAVIRUS IN ITALIA, 152.271 CASI POSITIVI E 19.468 MORTI. IL BOLLETTINO DELL’11 APRILE

Conferenza stampa delle ore 18 dell'11 aprile

152.271 i casi totali dall'inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 100.269, 19.468 deceduti e 32.534 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

1.996 nuovi casi positivi

619 deceduti

2.079 guariti

Tra i 100.269 attualmente positivi (+ 1.996):

68.744 si trovano in isolamento domiciliare (+ 2.210)

28.144 ricoverati con sintomi ( - 98 )

) 3.381 in terapia intensiva (- 116)

Sono 963.473 (+56.609) i tamponi effettuati.