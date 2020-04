Bozza nuova legge, fondo 5 milioni per imprese

"Ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19": si intitola così la legge elaborata dalla seconda commissione del Consiglio Valle che contiene azioni a favore della comunità valdostana e che dovrà essere approvata dall'Assemblea.

Come si legge nella bozza, si parte dal differimento dei versamenti di tributi regionali e comunali (tassa automobilistica 2020 dal 31 maggio al 30 settembre, rata dell'Imu dal 16 giugno al 16 dicembre) per arrivare al sostegno e alla promozione del rilancio delle piccole e medie realtà produttive regionali che versano in condizioni di carenza di liquidità.

Per loro viene costituito un Fondo di rotazione regionale in Finaosta (di 5 milioni di euro per il 2020) volto alla concessione di finanziamenti di natura agevolata: durata non superiore a 10 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 18 mesi; l'importo dei finanziamenti non potrà essere superiore al 20% del volume d'affari del 2019, con piano di ammortamento a rate costanti mensili e tasso applicato fisso pari allo 0,1%.

Possono fare richiesta di finanziamento - fino al 31 agosto - ditte individuali, imprenditori individuali, professionisti, studi associati tra professionisti, società semplici, società di persone, società cooperative, società a responsabilità limitata, aziende e professionisti che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari medio annuo non superiore a 350.000 euro. Inoltre "quale presidio all'eventuale ricorso a canali illegali di accesso al credito" possono fare richiesta di finanziamento anche i soggetti che, a partire dal primo febbraio 2020, hanno avviato le procedure per la chiusura dell'attività o hanno messo in liquidazione la propria società per effetto della crisi.

Come integrazione alle misure già previste, la Regione inoltre dispone a favore dei lavoratori autonomi, residenti in Valle d'Aosta, tenuti alla sospensione dell'attività, e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche che non possono accedere agli ammortizzatori sociali, l'erogazione di 400 euro al mese per marzo e aprile (costo complessivo di 4 milioni per il 2020). E' anche previsto un indennizzo a fondo perduto pari al 40% del canone di locazione relativo al mese di marzo (fino a 500 euro) per i soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale.

"L'applicazione è relativa a tutti quei contratti - si legge nella bozza - insistenti su locazioni di immobili di categoria A10, B, C, D, tra i quali sono compresi quelli ad uso agricolo ancorché nel contratto insiste anche la locazione di terreni, con l'esclusione delle attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati".

A tal riguardo l'impegno di spesa è determinato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. Un ulteriore indennizzo per marzo e aprile (costo complessivo 6,5 milioni di euro) è destinato ai lavoratori autonomi, anche esercitanti attività stagionale, ai lavoratori dipendenti compresi atipici e lavoro domestico che non beneficiano di ammortizzatori sociali (400 euro al mese). Previsti aiuti anche per i collaboratori coordinati continuativi e per i tirocinanti. Per gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei situati al di fuori della Regione l'indennizzo è di 200 euro al mese.

La Regione sostiene, anche i lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali con l'erogazione, per i mesi di aprile e maggio, di un indennizzo di importo corrispondente alla differenza tra l'importo che sarà dagli stessi riscosso a titolo di cassa integrazione e l'importo dell'ultima retribuzione relativa a un'intera mensilità lorda dagli stessi percepita, con il limite massimo complessivo della somma dei due importi pari a 1.000 euro. Il costo del sostegno ammonta a 1,5 milioni di euro per l'amministrazione regionale.

E' disposta l'esenzione totale dal pagamento dell'addizionale Irpef regionale relativa all'anno di imposta 2019 per tutti i soggetti con reddito lordo complessivo fino a 15.000 euro (per le casse regionali il costo è di 3,5 milioni).

La legge prevede l'erogazione di un bonus, per marzo e aprile, di 100 euro per ogni figlio minorenne e se disabile senza limite di età, a favore delle famiglie anagrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018 (costo complessivo 2,1 milioni di euro).

Sarà infine costituito un fondo destinato alla solidarietà per l'acquisto di prodotti alimentari e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale (le modalità di erogazione del fondo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Cpel).