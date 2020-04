In Valle d’Aosta l’arte scende in campo per l’emergenza pandemia

Si chiama Arte per la Vita il progetto ideato dall’artista Gabriele Maquignaz di Valtournenche (supportato da Gabriele Accornero), insieme con Luciano Seghesio Fondatore della Galleria Inarttendu smart Gallery di Aosta e Giovanni Giradini Presidente dell’Associazione civica Rinascimento Aosta.

L’arte, da sempre considerata una sorta di Cenerentola da parte del mondo economico, può al contrario essere molto utile alla collettività in assoluto e specificamente in questo frangente.

La finalità è quella di raccogliere fondi per contribuire, grazie alla generosità degli artisti e degli acquirenti delle loro opere, alle spese sanitarie inerenti l’emergenza COVID-19 a favore della AUSL della Valle d’Aosta. Artisti valdostani e non hanno generosamente accettato di donare una loro opera per il progetto. Tutte le opere donate sono illustrate nelle sezioni opere d'arte e immagini ingrandite del sito www.arteperlavita.com.

Per ogni opera è indicato da parte dell’artista il valore di mercato: gli acquirenti potranno confermare il valore o anche aumentarlo a loro discrezione. Sono 52 gli artisti che, in soli cinque giorni, hanno donato una o più opere oltre a un collezionista che ne ha donate due di proprietà, per un totale di 57 opere. Le opere acquistate saranno spedite ai donatori a emergenza COVID-19 terminata con corriere espresso e oneri di trasporto addebitati sul Fondo di donazione. Se preferito dagli acquirenti sarà possibile ritirare le opere presso gli artisti o alla Galleria Inarttendu di Aosta in Via Laurent Martinet, 6.

L’elenco degli acquirenti, di fatto donatori in denaro, salvo richieste di anonimato, sarà pubblicato sul sito web del progetto insieme all’elenco degli artisti donatori delle opere. Chi vorrà fare una donazione acquistando un'opera dovrà effettuare un bonifico bancario, del valore indicato alla sezione OPERE D'ARTE o superiore, al conto corrente bancario dell’Associazione intestato a: Associazione Rinascimento Aosta Banca Unicredit IBAN: IT 91 R 02008 01399 000105884750 causale: donazione progetto Arte per la Vita COVID-19 – nome dell'opera e dell'artista.

I Donatori in denaro dovranno inoltre inviare copia dell’ordine di bonifico via mail al seguente indirizzo: inarttendu@gmail.com. Apposito rendiconto dell’operazione verrà trasmesso a tutti i partecipanti e pubblicato sul sito web del progetto.

La campagna di donazioni resterà aperta per due mesi, ossia sino al 12 giugno 2020.