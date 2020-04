Aosta: Avviata la sanificazione dell’arredo urbano per limitare il contagio da Covid-19

Sono iniziate le attività di disinfestazione delle superfici del territorio urbano soggette a contatto diretto con la popolazione, effettuate da specialisti in operazioni di igienizzazione e sanificazione.

Non tratta della pulizia delle strade ma di una operazione, obiettivo della quale è tutelare la salute pubblica con una sanificazione in grande stile anti Covid-19 per eliminare dalla città eventuali “fonti” di contagio.

E così anche ad Aosta la ditta Quendoz Ambiente che ha in appalto l’igiene pubblica, ha iniziato a sanificare le panchine. L’iniziativa infonde sicurezza in questi tempi di mestizia. L’intervento straordinario andrà avanti anche nei prossimi giorni per mettere in sicurezza alcuni degli arredi urbani di maggiori interesse come.