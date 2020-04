Oggi venerdì 10 aprile saint Ezéchiel

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì santo 10 aprile

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Sabato santo 11 aprile

Cattedrale - ore 21.00

Veglia pasquale

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Domenica di Pasqua 12 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nel giorno di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 10 aprile saint Ezéchiel

La Chiesa celebra Venerdì Santo - Passione del Signore

Il Venerdì Santo è il giorno della Croce. In tutta la vicenda umana e storica di Gesù, la “Passione” designa da sempre l’insieme degli avvenimenti dolorosi che lo colpirono fino alla morte in croce.

Quante e quante volte i nostri occhi si sono posati su un Crocifisso o una semplice croce, in questo mondo distratto, superattivo, superficiale?

Quante volte entrando in una chiesa o passando davanti a delle edicole religiose agli angoli delle strade, sui sentieri di campagna o di montagna, o mettendola al collo sia per devozione, sia per moda, i nostri occhi hanno visto la Croce; quante volte sin da bambini ci siamo segnati con il segno della Croce, recitando una preghiera o guardando il Crocifisso appeso alla parete della nostra stanza da letto, iniziando e terminando così la nostra giornata.

La Croce simbolo del cristianesimo, presente nella nostra vita sin dalla nascita, nei segni del rito del Battesimo, nell’assoluzione nel Sacramento della Penitenza, nelle benedizioni ricevute e date in ogni nostro atto devozionale e sacramentale; fino all’ultimo segno tracciato dal sacerdote nel Sacramento degli Infermi, nella croce astile che precede il funerale e nella croce di marmo o altro materiale, poggiata sulla tomba.

Così presente nella nostra vita e pur tante volte ignorata e guardata senza che ci dica niente, con occhio distratto e abituato; eppure la Croce è il supremo simbolo della sofferenza e della morte di Gesù, vero Dio e vero uomo, che con il Suo sacrificio ci ha riscattato dalla morte del peccato, indicandoci la vera Vita che passa attraverso la sofferenza.

Gesù stesso con le Sue parabole insegnò che il seme va sotterrato, marcisce e muore, per dare nuova vita alla pianta che da lui nascerà.

Il sole sorge alle ore 6,55 e tramonta alle ore 20