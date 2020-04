Parole e musica per una Pasqua ‘faticosa’

‘Musica e parole per la Santa Pasqua’ è l’iniziativa che la Parrocchia della Natività di Maria Vergine di Montjovet ha organizzato per lenire la fatica di una festa in isolamento.

La manifestazione potrà essere seguita, naturalmente solo in diretta streaming, sulla piattaforma Bobine tv dalle 17 di domenica 12 aprile. Saranno eseguite musiche di César Franck, Giulio Caccini, Riz Ortolani, Leonard Cohen, Franz Schubert, Antonio Carlos Gomez, Giovanni Buonaventura Viviani e Johann Sebastian Bach.

Ad esibirsi il baritono ‘di casa’ Federico Longhi, la soprano Ilaria Quilico con l’accompagnamento di Jean-Christophe Nigra alla tromba, Antonella Poli all’organo con la voce recitante di Manuel Bonjean.