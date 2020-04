Jovençan: Verso completamento pista ciclabile, volano turistico ambientale

Nel corso dell’anno uno degli obiettivi dell’Amministrazione è ultimare il progetto del tratto comunale di pista ciclabile tra Avise e Sarre Si tratta di un obiettivo turistico-ambientale che compie così una pedalata in avanti se il Consiglio comunale approverà, nella seduta fissata per le 14 di giovedì 16 aprile, la convenzione con la Regione relativa al completamento dei percorsi ciclabili nel fondo Valle.

La Giunta della sindaca Vally Lucianaz crede nel progetto e sino ad oggi anche la minoranza si è detta favorevole a un'accelerazione dell'iter burocratico per l'avvio dei lavori. Il tratto di pista ciclabile nel territorio di Jovençan tra le frazioni La Fournaise e Pompiod si inserisce nell’itinerario turistico Ru d'Arberioz, inserito nel cammino balteo: un percorso suggestivo e 'facile', con scarso dislivello e adatto anche alle mountain-bike.

Il Consiglio comunale è anche chiamato ad approvare il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, la delibera per la prima variazione di Bilancio in via d'urgenza e la sospensione del pagamento della Tari per l'anno 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.