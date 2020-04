Caminiti ‘Consiglio comunale per interessi partitici insensibile a problemi di tante famiglie’

In queste settimane di angoscia e di lutto, con tanti concittadini che hanno lasciato un vuoto incolmabile altri che stanno lottando tra la vita e la morte che chi per interessi politici preferiscono a rinunciare alla discussione in aula di mozioni che vanno incontro a chi oggi è in difficoltà.

E’ successo nel Consiglio comunale di Aosta dove la Conferenza dei capigruppo ha respinto l’iscrizione nell’ordine del giorno del Consiglio comunale di una mozione che impegnava la Giunta a mettere a disposizione dell’Assessorato delle Politiche sociali fondi che non potranno essere spesi da altri assessorati proprio a causa del coronavirus.

Consigliere Caminiti il Comune con l’assessore Luca Girasole si è già mobilitando per far fronte a questa emergenza pronta a scoppiare, tanto che sono già stati spesi oltre 80mila euro di quelli assegnati al Comune...



“L’Assessore con il personale comunale e le cooperative della co-progettazione, stanno facendo un grande e importante lavoro utilizzando i 180mila euro stanziati da Governo centrale, ma come ha la crisi coinvolgerà molte più famiglie e quindi servono ulteriori risorse”.

L’afflusso al Servizio Spesa comunale è considerevole…

“Certo, sono tante le famiglie che hanno già chiesto aiuto, ma ci sono persone che per pudore, per il momento, non li chiede ma a breve, finiti i risparmi o gli aiuti dei parenti si rivolgeranno al Comune”.

Quale dunque la sua proposta?

“Una premessa: viene davvero il disgusto pensando che si sono sprecate ore a parlare che bisogna fare qualcosa per i più deboli e quindi convocare un Consiglio comunale per destinare le risorse che ancora non si sa dove reperire mentre c'era già la mozione del sottoscritto che approvandola anticipava il tutto spostando somme da altri assessorati a quello delle politiche sociali”.

Da quello che dice sembra quasi che l’Amministrazione non sia intenzionata ad aiutare le fasce deboli e prenda tempo?

“Vero che i 180. 000 euro messi dallo stato sono stati messi a disposizione ma con una delibera confusionaria e con dei paletti che di fatto ha lasciato indietro tanti bisognosi”.

E quindi?

“Se l'Amministrazione pensa di mettere fondi con la prossima variazione di bilancio le persone moriranno di fame. E forse se discutevamo la mozione avrei chiesto all'intero Consiglio di rinunciare ai compensi per destinarli all'emergenza; proposta sulla quale è d’accordo anche il collega Pietro Verducci”.

Cosa chiedeva con la sua mozione?

“Chiedevo semplicemente che venissero destinare quante più risorse possibili all’Assessorato Politiche Sociali del comune di Aosta”.

Dove si possono reperire le nuove risorse?

“Semplice, ci sono disponibilità in capitoli in capo ad aree che in questo momento risultano per evidenti motivi essere ‘meno operative’ affinché gli uffici, di concerto con la parte politica, possano immaginare e attuare nel minor tempo possibile tutta una serie di aiuti concreti, se possibile anche economici, a favore dei cittadini ed in particolar modo di quelli più in difficoltà”.

Perché non è stata iscritta?

“Non voglio dire quello che penso ma spero che questa Amministrazione si renda conto che andiamo incontro ad una rivoluzione sociale. Forse per interessi partitici in troppi fingono di non vedere che questa pandemia purtroppo sta colpendo economicamente troppe persone, ma il nostro compito e dare aiuto e non lasciare indietro nessuno”.