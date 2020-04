Dal fondo europeo ‘Salute in montagna’ 140 mila euro per contrasto emergenza Covid-19

Arrivano dai fondi europei del progetto MisMi-Modello di salute per una Montagna inclusiva, 140mila euro che saranno utilizzati per contrastare il disagio sociale generato dall’emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta.

Lo ha reso noto l'assessorato regionale degli Affari europei, che in una nota spiega come l’emergenza Covid-19 stia portando, "a un inasprimento delle difficoltà quotidiane soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani che si trovano in una nuova condizione di solitudine”.

Con le risorse economiche del MisMi la Usl VdA potrà finanziare il lavoro a tempo pieno di due infermieri che lavoreranno nelle zone di maggiore emergenza; agli infermieri si affiancherà la nuova figura dell'animatore di comunità. Sarà anche potenziato il servizio di telemedicina domiciliare, con l’acquisto di attrezzature per l’assistenza ai pazienti cronici in termini di diagnosi, cura e sostegno terapeutico costante. “Si tratta - spiega l’assessore regionale agli Affari europei, Luigi Bertschy - del primo caso concreto in cui siamo riusciti a riorientare i fondi europei per rispondere al bisogno socio sanitario urgente del nostro territorio, garantendo anche la continuità del progetto e l’utilizzo delle economie che altrimenti sarebbero andate perse”.

Il progetto prevede l’impiego di un animatore di comunità che, come spiega l’assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, “opererà per prevenire situazioni di grave disagio sociale avendo il contatto diretto con i nuclei fragili, come anziani privi di rete familiare, facilitandoli nell’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali”.

Chi è l’Animatore Sociale?

L’Animatore Sociale è un operatore che svolge diverse attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale.