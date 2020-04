Eramus opportunità di studio e di nuove esperienze sociali e culturali

Dal lontano 1987, sono ormai milioni gli studenti e, oggi anche i lavoratori, che grazie al Programma Erasmus+ hanno beneficiato di finanziamenti per studiare e lavorare all’estero; ma sono altrettanti, ad esempio, anche gli studenti dei cicli di studio inferiori che hanno potuto conoscere, in molti casi per la prima volta, altre realtà al di fuori del proprio territorio.

La sfida o le sfide che proprio i giovani dovranno affrontare sono ormai globali ed è bene, dunque, abituarsi fin da piccoli ad allargare i propri orizzonti attraverso il confronto costruttivo, lo scambio di esperienze, il fare fronte comune. Lo spiega la Newsletter europedirect n.2 del 6 aprile che ne dettaglia anche le opportunità.

L’e-twinning

Grazie all’e-twinning, creato per promuovere didattica a distanza e progetti collaborativi tra scuole in Europa, 274 classi valdostane hanno attivato un gemellaggio europeo virtuale.

Questo strumento, di cui si è dimostrata tutta la validità già in passato, è ancor più utile in questi giorni poiché, essendo lo scambio fisico fra ragazzi precluso, grazie all’e-twinning singoli studenti, classi, o intere scuole possono mantenersi in collegamento con tutta Europa.

E’ il caso dell’Istituzione scolastica ‘Luigi Barone’ di Verrès, che da pochi giorni può fregiarsi, oltre che del marchio LabelFrancéducation – rilasciato dallo Stato francese – anche del marchio European Quality Label del Programma Erasmus+, avendo attivato, fra gli altri, un progetto con il Collège Mistral di Nizza, sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, denominato Héritages et métissages.

Se guardiamo al mondo universitario, grazie al Programma Erasmus+, nell’attuale periodo di programmazione, in Valle d’Aosta sono state finanziate 20 borse di studio all’estero; mentre 11 sono gli studenti stranieri che hanno deciso di fare la loro esperienza europea da noi. Numeri che dimostrano come vi siano ampi margini sia per internazionalizzare ulteriormente i percorsi di studi dei nostri studenti valdostani sia per attrarne di nuovi.

La mobilità europea, quindi, può contribuire allo sviluppo della Regione? E se sì, come?

Sono questi i temi affrontati, in occasione di una recente visita che l’Agenzia nazionale INDIRE ha svolto in Valle d’Aosta per presentare un primo bilancio delle azioni di mobilità sostenute dal Programma Erasmus+ in Regione, sul periodo di programmazione 2014/20.

In questa occasione è stata, inoltre, presentata un’interessante esperienza di internazionalizzazione della Regione autonoma Sicilia la quale, con il contributo dell’Agenzia INDIRE, ha avviato una prima esperienza di integrazione fra il Programma Erasmus+ e il Programma regionale FSE. Questo percorso rappresenta una buona pratica non solo italiana, ma di rilievo europeo, poiché ha permesso sia di incrementare il numero di studenti inviati all’estero, sia, soprattutto, di attrarne di nuovi, instaurando nuove reti fra gli Atenei siciliani e quelli della sponda sud del Mediterraneo.

Durante questa visita è stato realizzato, inoltre, un primo bilancio sulle attività promosse dalla Sovrintendenza agli studi della Regione avendo avviato, nell’attuale periodo di programmazione, un interessante percorso di integrazione tra Fondi – fra questi quelli Erasmus+ – che vede nella valorizzazione della francofonia e del lo sviluppo sostenibile, nel contrasto alla dispersione scolastica e nell’integrazione dei migranti, i principali assi strategici.

Tornando a Erasmus+, sono 4 i principali Progetti che la Sovrintendenza ha attuato o sta attuando, per un investimento complessivo di oltre 150 mila euro. Grazie al contributo della Prof.ssa Gabriella Vernetto, Coordinatrice del Programma Erasmus+ per la Regione, e della Docente Laura Arvat, Referente istituzionale e-twinning, scopriremo nei prossimi mesi sul canale Europa della Regione i progetti, gli attori e le azioni realizzate.

Se nel frattempo volete mostrare ai vostri bambini e ai vostri ragazzi cos’è l’Europa e cos’è l’Erasmus+, andate a vedere le avventure di ‘Erasmo’ sul sito accademiadeglistracuriosi.it (GT)