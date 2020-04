COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Una Valle d’Aosta più unita e coesa per debellare il Coronavirus

Si è svolta ieri sera in videoconferenza la riunione periodica di Area Democratica Gauche Autonomiste. L' obiettivo, in primo luogo, è stato di esprimere vicinanza e solidarietà a tutte le persone che, a partire dagli ospedali e dalle case di cura e assistenza, sono in prima linea nella lotta contro l’epidemia di Coronavirus, a tutti i volontari e a tutti coloro che ogni giorno con il loro lavoro contribuiscono a garantire il funzionamento della nostra comunità.

Abbiamo preso atto delle differenti modalità di lavoro, con cui noi stessi ci dobbiamo confrontare. Modalità che vanno dal lavoro di sempre, con notevoli problematiche organizzative, al lavoro flessibile da casa, alla cassa integrazione, alla disoccupazione. Molti sono i problemi, non ultimo le riduzioni di stipendio, applicate qua e là nel pubblico impiego, senza criteri omogenei. Cercheremo di trasmettere informazioni puntuali alle Organizzazioni sindacali.

L’attenzione maggiore è stata dedicata alle persone in difficoltà, alle famiglie, alle attività e alle imprese, che hanno bisogno con urgenza degli aiuti nazionali e regionali. Grazie all’esperienza di alcuni nostri amministratori, sottolineiamo la necessità di un coordinamento tra amministrazioni comunali per garantire omogeneità, pur nella complessità dei casi, agli interventi di aiuto senza impantanarsi nella burocrazia e mantenendo trasparenza ed equità.

Serve la massima collaborazione di tutti per superare le criticità della fase di emergenza. A nostro avviso, ancora maggiore dovrà essere la collaborazione e la cooperazione di tutti per affrontare anche la fase di ripresa scaglionata, dopo l’emergenza. La confusione non favorisce le famiglie più deboli, le imprese più fragili, le tante attività artigianali e commerciali bloccate e in crisi, le partite IVA isolate, nonostante l’impegno e il sostegno delle associazioni di categoria. Serve, quindi, uno sforzo collettivo, unitario, che superi le polemiche ed i battibecchi ideologici che risultano stucchevoli, nella drammatica condizione che tutta la nostra comunità, in un gravissimo contesto nazionale e internazionale sta vivendo.

Insieme, ce la faremo!