Brissogne: Pronti oltre 700 mila euro da investire per parcheggi e strade

Solide le casse dell'Amministrazione comunale di Brissogne, che con una variazione di Bilancio da 717 mila euro intende finanziare importanti investimenti già programmati lo scorso anno.

Gli interventi sono stati illustrati dal sindaco, Bruno Menabreaz, durante l'adunanza del Consiglio comunale di mercoledì 8 marzo, dedicata principalmente al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e alla prima variazione al Bilancio di previsione 2020/22, atti approvati con l'astenzione della minoranza e dai quali emerge che l'avanzo di amministrazione è di 1.368mila euro di cui la parte immediatamente disponibile è di circa 869 mila euro.

La variazione al Bilancio pareggia sulla cifra di 817 euro e, di questi, 717.000 saranno principalmente utilizzati così: 51mila euro per manutenzione strade; 186mila euro per l’acquisto di un mezzo di lavoro Mercedes Unimog; 369mila euro per la realizzazione dei parcheggi di Chesalet e Moulin; 50mila euro per interventi di efficientamento sul sistema di illuminazione pubblica; 10mila euro per manutenzioni alla pista ciclo-pedonale.

Il Consiglio ha anche approvato all'unanimità il rinvio al 30 giugno del pagamento della Tari per l’anno 2019 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. In chiusura di assemblea il sindaco Menabreaz ha poi spiegato che sarà completata questa settimana la procedura per rendere disponibili i buoni alimentari, del valore di 25 euro a famiglia, e che la seconda distribuzione di mascherine (la prima è stata completata lunedì scorso) garantirà la dotazione a tutti gli abitanti e avverrà tramite i Vigili del fuoco volontari.