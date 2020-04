Accesso al credito per PMI e liberi professionisti

Al fine di dare un sostegno immediato alle imprese che si trovano ad affrontare l’eccezionale situazione di crisi economica connesse all’emergenza covid-19, per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale e prevenire danni permanenti al tessuto produttivo, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato la legge regionale n. 4/2020.

Chi può accedere agli aiuti?

La legge autorizza la costituzione, presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale (Valfidi e Confidi Valle d’Aosta), di un fondo rischi per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) e dei liberi professionisti, con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale.Gli importi e la durataIl fondo, di importo pari a 3 milioni e 500 mila euro, ha una durata di 48 mesi ed è destinato alla concessione di garanzie fideiussorie, che possono coprire fino a un massimo dell’80% di ciascuno dei seguenti interventi:

a) investimenti produttivi e infrastrutturali;

b) fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;c) riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito e adozione di piani di rientro dell’indebitamento (fatta eccezione per le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019).

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e calcolata in base al “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (Aiuto di Stato n. 182/2010)”.

L’agevolazione ricevuta è cumulabile con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall’Unione europea, che prevedano garanzie per le medesime spese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.Il regime “de minimis".

Cos’è, come funziona, come controllarlo?

I contributi a fondo perduto, così come i finanziamenti a tasso agevolato o le garanzie e, in generale, tutte le agevolazioni concesse da un ente pubblico (Stato, Regione, Provincia o Comune) alle imprese di qualsiasi dimensione sono soggetti a tutta una serie di regole e normative, principalmente di fonte europea.Tra queste vi è il regime “de minimis”.

Gli aiuti “in regime de minimis” sono aiuti che possono essere concessi alle imprese senza nessun obbligo di notifica o comunicazione alla Commissione europea fino a un ammontare massimo per impresa, considerato in un determinato lasso tempo.

L’attuale normativa stabilisce l’ammontare massimo di 200 mila euro nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.Come monitorare le agevolazioniQuindi gli elementi essenziali sono: impresa, contributo pubblico, triennio, massimale di 200 mila euro, assenza dell’obbligo di notifica o comunicazione dell’aiuto alla Commissione europea.

Ogni impresa è, pertanto, tenuta a monitorare le agevolazioni ottenute nell’ultimo triennio perché, qualora sfori il tetto stabilito dal legislatore per gli aiuti "de minimis" (i 200 mila euro nell’ultimo triennio), corre il rischio di vedere vanificata per intero la richiesta di contributo.

Lo strumento messo a disposizione delle imprese italiane è il Registro nazionale degli aiuti: una piattaforma cui l’impresa accede inserendo il proprio codice fiscale e in cui sono registrati tutti gli aiuti ricevuti (non solo quelli in “de minimis”). EB/SR/PR