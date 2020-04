Nessuna ripresa economica senza soluzione all'emergenza sanitaria

"Dopo quasi un mese di "quarantena", siamo la prima Regione in Italia per numero di contagi, 6 ogni 1000 abitanti e la seconda come numero di decessi. I dati ci dicono in modo inequivocabile che le misure di contenimento finora utilizzate non sono sufficienti e che si sono rivelate poco efficaci". Alzano la testa 25 consiglieri regionali allarmati per le conseguenze del coronavirus che mettono o sottoaccusa il Presidente della Regione, Testolin, che da ieri è in stato di assedio iniziato ieri Da sette consiglieri di Alliance Valdotanie, tra i quali tre assessori, e oggi rafforzato da altri numerosi consiglieri. Mancano, tra le altre, la firma di Luciano Mossa - capogruppo M5S - dei due consiglieri di VdA Libra e dell'unionista Flavio Peinetti. Nella lettera compariva quella di Erik Lavevaz, presidente dell'Uv, stesso movimento di Testolin, che però ha fatto sapere di non aver firmato il documento.

La missiva suona come sfiducia a Testolin - definito un uomo solo al comando - e all'assessore alla sanità, Mauro Baccega, destinatario anche lui della lettera, per la mancata condivisione e concertazione con il Consiglio Valle delle iniziative da assumere, si legge: "fino ad oggi, specialmente nelle realtà territoriali, sono stati adottati provvedimenti goccia a goccia, cercando di risolvere i vari problemi man mano che si sono presentati, rincorrendo emotivamente la quotidianità, senza avere però una visione e un piano d'azione”

I firmatari: Stefano Aggravi, Giovanni Barocco, Alberto Bertin, Jean-Claude Daudry, Luca Distort, Alessia Favre, Elso Gerandin, Roberto Luboz, Diego Lucianaz, Andrea Manfrin, Pierluigi Marquis, Carlo Marzi, Chiara Minelli, Patrizia Morelli, Manuela Nasso, Alessandro Nogara, Daria Pulz, Emily Rini, Claudio Restano, Maria Luisa Russo, Paolo Sammaritani, Nicoletta Spelgatti, Luisa Anna Trione, Luigi Vesan, si dicono “convinti che la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, convinti che la battaglia contro il coronavirus si vincerà sul territorio, ancor prima che negli ospedali”.

Per questo chiedono di:

1. Attivare ogni canale possibile per garantire DPI e mascherine a tutti sanitari e parasanitari che lavorano nei reparti ospedalieri Covid e non Covid, nei distretti sociosanitari (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta), nelle Microcomunità, nelle Case di riposo, nelle Comunità per minori e malati psichiatrici;

2. Effettuare uno screening, tramite tamponi ed indagini sierologiche, a tutto il personale sanitario operante nei presidi ospedalieri e convenzionati, nei distretti sociosanitari nonché nelle strutture pubbliche e private che accolgono anziani e minori, estendendolo, poi, in tempi rapidi, anche alle forze dell'ordine e a tutte le categorie di lavoratori che in questo momento sono a contatto con il pubblico, compresi coloro che svolgono le consegne a domicilio;

3. Effettuare tamponi domiciliari a tutte le persone che chiamano il medico lamentando i sintomi nonché anche ai conviventi, anche se asintomatici;

4. Provvedere affinché ai soggetti positivi, ai quali non sia possibile garantire l’isolamento in condizioni di sicurezza presso il proprio domicilio, sia assicurata la possibilità di essere ospitati in alberghi e strutture ad hoc, per interrompere la catena del contagio;

5. Redigere un Piano di fabbisogno delle Risorse Umane con un preciso programma per reperire tali risorse

“Riteniamo che queste azioni, insieme ad altre possano - spiegano - essere effettuate in tempi rapidi da un Commissario Straordinario che, inoltre, si occupi del coordinamento di tutte le parti che intervengono nella gestione di questa epidemia (protezione civile, Assessorato, associazioni, fondazioni, volontari…). Siamo davanti ad un'emergenza sanitaria che durerà ancora diversi mesi: ribadiamo la necessità improrogabile di cambiare passo”.

Concludono la lettera “con il più forte e vero ringraziamento a tutto il personale che, in ambito sanitario e non sanitario, anche in assenza dei dovuti strumenti di protezione, si è impegnato ogni giorno per far fronte all’emergenza Covid-19”. Ma è chiaro che è pure l’annuncio di una resa dei conti con l’Usl, la Protezione civile e di quanti hanno gestito in modo caotico l’emergenza malgrado l’esperienza di altri comuni e regioni colpite dal coronavirus prima della Valle d’Aosta. Insomma: oggi l’appello all’unità e alla condivisione ma finita l’emergenza qualcuno dovrà mettere sul tavolo le dimissioni.