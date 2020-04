Finalmente Testolin fa il pugno duro con i vampiri del coronavirus

C’è voluto l’appello ultimatum dei Sindaci perché il Presidente della Regione, Renzo Testolin, si decidesse fare quello che tutti chiedevano: chiudere la Valle d’Aosta ai vampiri che invece di succhiare il coronavirus lo spargono.

I sindaci lunedì hanno detto a Testolin: o chiudi la Valle oppure in mancanza dell’attuazione puntuale dei filtri autostradali e sulla viabilità ordinaria in corrispondenza degli ingressi sud della nostra Valle, non saremo in grado di garantire adeguati controlli all’interno dei nostri nuclei abitativi. Tradotto: o fermi tutti i contrabbandieri del coronavirus oppure i nostri paesi e villaggi saranno falcidiati dai contagi.

E così, finalmente dall’8 al 13 aprile tutte le auto che entrano in Valle d'Aosta saranno controllate dalle forze dell'ordine per impedire l'afflusso di villeggianti nelle località della regione, in occasione delle feste pasquali. Era ora perché i valdostani non si possono muovere da un comune all’altro e poi i contrabbandieri perché hanno i soldi venivano a trastullarsi in Valle.

I posti di blocco saranno dislocati, al confine con il Piemonte, sulla strada statale 26 e sull'autostrada A5; saranno operativi 24 ore su 24. Al trasporto merci sarà garantita una corsia preferenziale.

La decisione di Testolin è stata caldeggiata dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, con la partecipazione dei vertici di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale della Valle d’Aosta e coordinato dal Presidente della Regione Renzo Testolin. Già da tempo le Forze di Polizia effettuavano i controlli, tanto che dallo scorso 11 marzo ne hanno effettuati più di 25mila500 persone e esercizi commerciali e quasi 400 soggetti denunciati o sanzionati.

“Si tratta di uno sforzo enorme ma necessario – dice il Presidente Testolin – perché evidentemente in molti, troppi, non hanno ancora compreso che le disposizioni attuali non mirano a limitare la nostra libertà o a frustrare le nostre abitudini, ma a garantire la nostra salute e la nostra stessa vita”.

C’è da augurasi che la promessa di Testolin: “Non ci può essere tolleranza alcuna, in questa situazione drammatica, per cui occorre ricordare che nessuno può lasciare il proprio Comune se non per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o di salute, ragioni tra le quali non rientra sicuramente il desiderio di vacanza; nemmeno di vacanza in una regione bella e accogliente come la Valle d’Aosta, che però ora è confrontata alla gestione di una crisi sanitaria senza pari” sia rigidamente rispettata.

E’ dunque giusto ringraziare e rispettare le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale della Valle d’Aosta che nei prossimi giorni saranno ancora più presenti e intransigenti per il rispetto delle disposizioni in essere. Ma dobbiamo ringraziare anche i nostri Sindaci, per quanto hanno fatto, fanno e faranno per limitare i contagi.

Dall'8 aprile dunque, per diversi giorni, prima e dopo la Pasqua, si prevede un’intensificazione dei filtri sulla viabilità autostradale, principale e secondaria della Valle d’Aosta, ma anche un più stretto controllo nelle aree urbane e nelle vallate, anche con il supporto dei droni da parte delle Forze di Polizia. I vampiri contrabbandieri del Covid-9 sono avvertiti: state nei vostri anfratti.