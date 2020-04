Testolin sotto assedio di Alliance Valdotaine

A fronte di numeri che pongono attualmente la Valle d’Aosta fra le regioni percentualmente più colpite dal virus, “corre l'obbligo di porsi domande puntuali in merito alla necessità di implementare e migliorare le strategie di contrasto e contenimento dell’epidemia”. I sette consiglieri di Av voglio stanare Renzo Testolin sulle politiche per far fronte all’emergenza coronavirus.

“Non si tratta di disconoscere l'impegno sin qui profuso e l'abnegazione in particolare del personale sanitario – spiegano il consiglieri di Av - ma di dirsi che forse gli eroismi individuali devono essere supportati dalla miglior programmazione e dalla più efficace organizzazione possibili”. Si tratta un invito implicito a Testolin considerato troppo accentratore che decide senza condividere le scelte con la Giunta e gli alleati.

“In frangenti come questi – ricordano i consiglieri Patrizia Morelli, Jean-Claude Daudry, Alessia Favre, Alessandro Nogara e gli Assessori Luigi Bertschy, Chantal Certan, Albert Chatrian - la politica non può chiamarsi fuori e deve assumersi la responsabilità delle scelte che le competono, in collaborazione con il mondo scientifico, con il settore sanitario e con il corpo sociale”.

Facendo poi riferimento a quanto ripetutamente proposto dal gruppo, durante questo mese di emergenza sanitaria, “ora più che mai - scrivono - abbiamo il dovere di individuare le soluzioni giuste per contenere i contagi che continuano a crescere nella nostra regione e cercare di porre fine all'aumento dei decessi, i cui numeri sono più che raddoppiati nell'arco di una settimana, raggiungendo quota 90 vittime”.

Di fronte alla realtà dei fatti - e alle segnalazioni che giungono dal territorio in relazione alle criticità organizzative, “a conferma di quanto sollevato dal nostro gruppo in varie occasioni – si legge nella nota - è necessario adattare i modelli che hanno mostrato efficacia in altre regioni o province e avvalersi di consulenze che integrino le competenze epidemiologiche e virologiche non presenti nella nostra regione”.

Infatti, dal territorio continua ad arrivare un forte grido di allarme e, come amministratori, “anche a costo di essere impopolari – fanno sapere a Testolin - dobbiamo avere la forza di rivalutare le strategie fin qui adottate e, se necessario, muoverci in altra direzione nella lotta contro il virus”.

E passando dall’analisi ai fatti, Alliance Valdotaine propongono per affrontare con più determinazione l’emergenza, propone:

-tamponi e indagini sierologiche, con l’obiettivo di diagnosticare i soggetti malati, ma anche per indagare sull'esposizione del personale sanitario, con l'obiettivo di tutelarlo e di evitare il contagio agli assistiti, oltre a predisporre indagini mirate su campioni di popolazione finalizzate a produrre le valutazioni epidemiologiche che devono orientare le scelte organizzative;

-interventi a favore delle famiglie. Se c’è un positivo in famiglia, il rischio di essere infettati è dell'84% superiore alla norma; identificando ed isolando tutti i positivi la capacità di riproduzione del virus scende notevolmente.

-L'isolamento rigoroso degli infetti elimina il rischio di trasmissione. Laddove la situazione famigliare e abitativa non lo garantisca, potrebbe essere utile trasferire tutti i positivi in strutture ad hoc, gli alberghi ad esempio, ad eccezione naturalmente delle persone che necessitano di ricovero ospedaliero.

Aggiungono i Consiglieri: “Ci vuole un’azione più decisa, bisogna fare i tamponi presso le loro abitazioni a tutte le persone che hanno accusato sintomi non gravi. Occorre poi controllare i familiari e tutti coloro che sono entrati in contatto con i soggetti contagiati”.

Sono decisioni che richiedono adeguati investimenti e, pertanto, devono essere frutto di un preciso indirizzo politico. “Non dobbiamo infatti dimenticare – concludono i sette consiglieri - che senza un'efficace azione di contrasto, la ripresa socio-economica sarà ancora più tarda a venire. Anche a costo di essere accusati di intromissioni, noi riteniamo che questo tipo di decisione non possa essere rinviata oltre, perché queste misure non potranno che rendere ancora più efficaci le azioni già poste in atto, in primo luogo dai cittadini valdostani. Intendiamo fin da subito porre all'attenzione di coloro a cui è stato affidato il compito di coordinare e gestire questa emergenza queste nostre valutazioni, con il solo intento di essere utili in questo drammatico momento”.