Courmayeur: Costituito gruppo misto per poter incidere su scelte amministrative

Si aprirà con una novità l'adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur. Si aprirà infatti con l'annuncio del Gruppo misto di minoranza composto da Alberto Vaglio (capogruppo) e Roberta D'Amico (v. capogruppo).

Sarà un'adunanza complicata; dopo la proposta dei Consiglieri di minoranza di ritirare il bilancio per ridiscuterlo tutti assieme e inserire interventi a sostegno degli operatori commerciali, il Sindaco ha rifiutato - ci ha messo due settimane per rispondere - ma si è dichiarato disponibile a collaborare dopo l'approvazione del bilancio stesso in Consiglio.

Poi, a convocazione già avvenuta, ha proposto, visto che il Consiglio prevede anche la videoconferenza, che nella presentazione delle delibere ci si rimetta al testo, che non si faccia nessun dibattito ma solo una dichiarazione di voto con sintetica esposizione delle proprie motivazioni. Insomma una bella limitazione al confronto.

"Naturalmente - spiega Vaglio - la proposta è stata rifiutata, pur confermando la disponibilità a collaborare per le misure anti crisi. Da ultimo, ci propone un emendamento da apportare al punto in cui è previsto l'approvazione proprio del bilancio per cominciare ad inserire qualche aiuto alle imprese".

Insomma, un comportamento un pò altalenante.

“Nei mesi passati - commentano i due Consiglieri - il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, durante le discussioni in Consiglio comunale aveva comunicato ai sottoscritti che essendo usciti dalla maggioranza e non avendo formalizzato la costituzione del Gruppo misto, non appartenevamo a nessun gruppo consiliare e quindi, per esempio, ci aveva negato la possibilità di intervento durante le sue comunicazioni".

A questa interpretazione, proseguono D’Amico e Vaglio “ci siamo opposti e abbiamo anche presentato una modifica al regolamento del Consiglio affinché fosse ammesso, come previsto dalla Statuto del Comune, la possibilità di costituire un gruppo consiliare formato anche solo da un singolo consigliere. Tale proposta è stata però bocciata dalla maggioranza; ci siamo pertanto rivolti alla Regione” continuano i Consiglieri “per un parere e per capire cosa fare".

La risposta, pervenuta nel mese di febbraio 2020, ha confermato che, in base al regolamento vigente, noi non apparteniamo a nessun gruppo consiliare. Inoltre, la Regione suggerisce, considerate le altre disposizioni concernenti le prerogative dei consiglieri che attribuiscono maggiore considerazione e rilievo ai capigruppo e ai consiglieri appartenenti ai gruppi, che l’ente locale valuti l’opportunità di apportare al vigente regolamento le necessarie modificazioni, onde garantire a tutti i consiglieri il pieno diritto di partecipazione all’attività del Consiglio comunale.

“A questo punto - concludono i Consiglieri Roberta D’Amico e Alberto Vaglio - preso atto che la maggioranza non vuole modificare il regolamento e che per noi è necessario tutelare il nostro pieno diritto a partecipare all’attività del Consiglio comunale, oggi non garantita dalla non appartenenza a un gruppo consiliare, abbiamo deciso di costituire il Gruppo misto".