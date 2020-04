CORONAVIRUS E CASE PER ANZIANI

Stando a casa ai domiciliari si studia un po’ di tutto per passare il tempo. Lo spunto, questa volta, viene dal consueto bollettino regionale sull’andamento del coronavirus. Numeri, numeri, numeri. Zero percentuali. Zero commenti. Zero analisi. Eppure di materia da studiare ce ne sarebbe tanta. E, forse, proprio analizzando meglio questi dati si potrebbero evitare degli errori. Perché fare delle somme è facile. Capire, invece, da dove arrivano questi numeri e subito dopo “perché” arrivano da certi luoghi piuttosto che da altri, aiuterebbe ad attivare interventi più mirati.

Andiamo a vedere, ad esempio, la situazione nei singoli comuni valdostani. Si scoprono indicazioni curiose. Non c’è una regola, ma spesso ci troviamo davanti a casi che si ripetono. Che ripropongono delle analogie. Prendiamo in esame gli ultimi 10 giorni: 24 marzo 2 aprile. E teniamo conto che i dati (in entrambi i casi) non erano completissimi.

il 24 marzo i comuni in Valle in cui non c’erano casi positivi erano 24 (stando alle tabelle regionali). Al 2 aprile erano scesi a 13. Il contagio è cioè entrato in altri 11 comuni. Guardiamo agli isolamenti. Il 24 marzo erano 2.604, al 2 aprile erano 2.716. E fin qui non c’è nulla di particolarmente anomalo. E’ una curva ancora in salita anche per la Valle d’Aosta. Forse è un po’ più curioso andare a vedere quante sono e dove sono le micro comunità valdostane. Ebbene: sono 31 (sempre secondo i dati regionali) sparse in 27 comuni valdostani. Nel 70% di questi comuni si parla di isolamenti a due cifre.

In talune realtà anche con numeri molto importanti. Normalmente studi di questo tipo dovrebbero essere condotti da un servizio epidemiologico. Che in Valle non c’è più. Esisteva. Ma da diversi anni non si analizza più, in modo sistematico e ragionato, l’andamento della salute dei valdostani. Di cosa si ammalano di più.

Quali le patologie più croniche. Quali le zone della Valle più soggette a rischi? Ed è così che siamo arrivati a questa situazione di nebbia quasi assoluta. Andiamo a vedere, ad esempio, il totale delle persone messe in isolamento: al 2 aprile erano 2.716. Ma se prendiamo una lente e guardiamo meglio, scopriamo che oltre il 63% (1.734) rientra nei comuni in cui ci sono delle strutture per anziani.

La domanda, quindi, sporge quasi spontanea; Quale è il nesso tra microcomunità, comuni e persone messe in isolamento? Perché nessuno ci ha pensato prima? Ognuno può trarre le sue conclusioni. Certo è che laddove esistono queste strutture di assistenza per gli anziani, il virus è stato più aggressivo. Perché?

Anche qui ognuno può provare a darsi una risposta. Si potrebbe dire che il coronavirus è stato, in generale, più letale proprio con questa categoria di persone. Ma si potrebbe anche ipotizzare che il virus è entrato in struttura grazie ai contatti con gli esterni, senza dimenticare che, comunque, le persone in isolamento spesso non hanno nulla a che fare con questi servizi territoriali.

Ma c’è un però…. perché questa combinazione apre lo spazio a tantissimi altri interrogativi: chi ha portato il virus? I parenti? Gli operatori? E’, comunque, abbastanza confermato, oggi, dagli studiosi di questo fenomeno che (soprattutto in queste strutture) ci si è mossi troppo tardi. Rimanendo sul dato degli “isolati” si rileva che (sempre al 2 aprile) rappresentavano il 2,16% della popolazione.

Ci sono alcuni comuni (5) senza contagi apparenti. Il comune più “isolato” risulta essere Pontey (9.25% della popolazione, ma sappiamo che il dato è fuorviante per via della struttura esistente per anziani), seguito da Brusson (8,99%), Torgnon (7,06%) e Perloz (6,09%).

In conclusione, come dice Luca Foresti, esperto di fisica matematica e amministratore delegato del Centro Medico Sant’Agostino di Milano – oggi è abbastanza inutile guardare al numero di contagiati. Soprattutto perché è un dato che invecchia giorno per giorno. E’ come guardare le stelle. Quello che si vede è la luce degli astri, ma arriva con un certo ritardo.- L’impressione è che i numeri che ci propinano ogni giorno siano sostanzialmente inutili per capire l’evoluzione dell’epidemia. Tant’è vero che, spesso, i relatori stessi, a commento dei dati si limitano ad affermazioni generiche “sta andando sempre peggio/un po’ meglio/sempre uguale”.

Però, dai, cerchiamo di essere positivi. Del resto i numeri (tornando a loro) degli ultimi giorni qualche piccola speranza la infondono. Attenzione: siamo ancora ben dentro il tunnel, però …. in fondo se prendiamo un cannocchiale … si può intravvedere una debole luce.

Ed è già qualcosa. E allora proviamo a leggere queste parole di una affermata musicista italiana (Giulia Malaspina): "Reinventarsi, investire questo tempo libero che abbiamo, perché ne abbiamo tanto. Essere musicisti oggi vuol dire rimanere senza lavoro ma può anche voler dire avere tempo per se stessi. Possiamo migliorare nelle lacune che abbiamo e così non potremo più utilizzare la scusa del tempo che non abbiamo per studiare. La musica è un oceano, possiamo perderci e nuotarci dentro e la fine di questa situazione arriverà in un baleno e saremo più forti di prima. La meditazione ci aiuta tanto oltre che a migliorare noi stessi a vedere l’oggi sotto un altro punto di vista".