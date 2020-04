Sempre più famiglie nel lutto per coronavirus; a oggi sono 90, 8 in più di ieri

E' aumentato anche oggi il numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi, i decessi sono saliti a 90 (ieri erano 82): si tratta di 51 uomini e 39 donne tra i 45 e i 100 anni. I contagiati sono 782, tra cui 119 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (22 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 31. Infine sono 2.701 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

"La prossima settimana mi aspetto che cominci la flessione dei casi di contagio in Valle d'Aosta". Lo ha detto Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta. "Ogni giorno abbiamo 2-3 dimissioni - spiega all'ANSA - più uno o due trasferimenti alla clinica di Saint-Pierre per la riabilitazione. I nuovi ricoveri sono 3-4 al giorno. Pochi dei ricoverati finiscono in Rianimazione, la maggior parte sono in ventilazione non invasiva. La situazione si è stabilizzata". I casi positivi, però, continuano complessivamente ad aumentare. "C'è molto 'sommerso' - aggiunge - per esempio sono arrivate in ospedale delle donne che in questo mese sono sempre rimaste in casa ma sono state contagiate dai familiari, magari il marito o i figli, asintomatici o paucisintomatici, che hanno preso il virus mentre andavano a fare la spesa. Molti pazienti sono gestiti a casa.

La malattia può durare anche un mese. Poi ci sono i pazienti che arrivano dalle microcomunità e che si sono aggravati". Nei reparti Covid del Parini sono ricoverati oltre 100 pazienti, l'età media è superiore ai 70 anni "ma ci sono anche dei quarantenni", tra di loro ci sono anche tre medici (un'infermiera è invece stata dimessa).

Nelle ultime ore è stato anche registrato l'ennesimo decesso che fa salire ancora il numero dei morti.

Il bollettino della Protezione Civile di domenica

In Italia sono 128.948 i casi di coronavirus con 21.815 guariti e 15.887 morti. Attualmente i positivi sono 91.246 e vi sono 28.949 persone ricoverate con sintomi, 3.977 pazienti in terapia intensiva e 58.320 persone in isolamento domiciliare.