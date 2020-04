Caminiti, conducente di bus, chiede a Testolin e a Baccega 'mascherine anche ai passeggeri'

Buongiorno scrivo queste due righe, in qualità di autista, per chiedere al Presidente Testolin e all'assessore alla Sanità se non sia il caso di obbligare anche gli utenti dei bus di linea a indossare le mascherine e guanti monouso.

Questo perché gli spazi sono notevolmente più ristretti rispetto ad altre tipologie di ambienti (supermercati, negozi ecct). Inoltre la permanenza all'interno dei bus è a volte superiore alla attesa della spesa, per esempio la durata delle corse dalle vallate al capoluogo.

Oltretutto per chi è sprovvisto la protezione civile potrebbe dotare i bus e noi autisti di contenitori per consegnare le protezioni agli utenti.

La Valle d’Aosta è la regione con la percentuale più alta di contagi la prossima settimana apriranno anche fabbriche e qualche cantiere e quindi i bus viaggeranno con più persone fateci lavorare anche noi con più tranquillità e sicurezza.

Grazie Vincenzo Caminiti.