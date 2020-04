Dove è finita la medicina di montagna?

E’ vero che è riferito, essenzialmente, alla montagna piemontese e guarda più che altro agliaspetti economici e fiscali di questa epidemia, ma c’è spazio anche per una riflessione sul “divario digitale”. Ed è su quest’ultimo riferimento che dovremmo accendere una lampadina perché qualche anno fa (e forse qualcuno se ne ricorda ancora), esattamentenel mese di giugno 2017, si tenevano a Cogne due interessantissime giornate dedicate proprio alla Medicina di Montagna.

Laurent Vierin

L’intuizione era dell’allora assessore alla sanità, Laurent Viérin, che si battè per avviare una riflessione allargata proprio su questo argomento. L’idea era quella di richiamare l’attenzione sui territori di montagna e sulle terre alte quali ambienti ideali per la prevenzione delle patologie acute, ma anche zone in cui promuovere la cultura della collaborazione tramite l’istituzione di reti utili nei casi di emergenze e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Eccolo il tema del digitale. E di telemedicina se ne parlò moltissimo come strumento persuperare talune difficoltà geo-morfologiche territoriali.

Il progetto dell'allora assessore Vierin fu poi realizzato nel 2017 da Luigi Bertschy che lo sostituì alla guida dell'assessorato della Sanità.

Nel documento finale, sottoscritto (tra gli altri) da personaggi autorevoli come Luciano Violante (già Presidente della Camera dei Deputati), Luca Mercalli (Presidente della Società Meteorologica Italiana), Luigi Festi (Direttore del Master di Medicina di Montagna), Annibale Salsa (Antropologo), Luca Ubaldeschi (all’epoca vicedirettore de La Stampa), in quel documento venivano suggerite alcune azioni per rendere la Medicina di Montagna piùefficace.

Cito solo un passaggio “occorre non tagliare né sulle risorse economiche né sulle risorse umane, ma investire su di esse in quanto (specialmente in montagna) la tecnologia senza l’uomo non permette né salute, né sicurezza, né accoglienza.

”E invece cosa è successo nel frattempo? Che la Sanità Pubblica (non solo quella dimontagna) ha continuato a subire tagli importanti, che i posti letto ospedalieri sono stati ridotti, che non è stato assunto il personale necessario.

Dirò di più: con ingenti risorse economiche finite nelle tasche di Dirigenti ed alti Dirigenti perché più questi dimostravano di essere riusciti a risparmiare e più (a loro) venivano erogati dei premi di risultato. Quindi i soldi non venivano utilizzati per la gestione dei pazienti, ma … per risparmiare sulla loro pelle. E con quale risultato finale? Esattamente quello che stiamo vedendo in questi giorni.

Peccato che in quei giorni di lavoro a Cogne si siano spese molte belle parole. Si sia parlatodi bei progetti. Alla fine tutto è rimasto lettera morta. E anche quel progetto dell’assessore Viérin di riproporre ogni anno due giorni di riflessione sulla Medicina di Montagna è caduto nel dimenticatoio. Nessuno dei suoi successori ha ritenuto utile riprenderlo.

Eppure tante idee, se tradotte, avrebbero potuto essere utili anche in questo particolare momento come una più capillare diffusione della telemedicina, un maggiore coinvolgimento (anche informatico) dei medici sul territorio, una maggiore attenzione alle esigenze sanitarie evitando tagli indiscriminati, una rinnovata e positiva attenzione ai servizi di emergenza con tutto quello che ne consegue (dotazione dei dispositivi individualidi protezione compresi).

Speriamo che a pandemia terminata qualcuno ritorni su questi argomenti.