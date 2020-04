Limitazioni per i mercati e obbligo di mascherina per tutti negli esercizi commerciali e apertura cantieri commerciali

Da qualche giorno si notavo un aumento delle auto in transito e di pedoni lungo le vie. Ed è quindi giusto che il Presidente della Regione, Renzo Testolin, abbia dato un nuovo giro di vite che riduce, se possibile, le occasioni di contagio. Ha dunque vietato i mercati sia all’aperto che al chiuso di generi alimentari.

Possono svolgersi solo nei comuni in cui sia stato adottato un apposito piano consegnato ai commercianti. Ma anche in questi casi l’area mercatale deve essere perimetrata, con un solo varco di accesso separato da quello di uscita. Deve essere presente un servizio di vigilanza pubblica o privata che faccia osservare le distanze tra una persona e l’altra.

Ovviamente vietati gli assembramenti. Obbligatori per tutti i venditori guanti monouso e mascherine così come sono obbligatori per tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio.

Possono riaprire i cantieri che all’interno degli stessi non siano impegnati più di 5 addetti oltre ai tecnici, i progettisti ed i fornitori. Obbligo per tutti di indossare i dispositivi protettivi.

ORDINANZA