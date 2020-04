Nomine di competenza regionale

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della l. r. n. 11/1997 sulle nomine e le designazioni di competenza della Regione in società, enti, fondazioni, associazioni ed istituti pubblici e privati, a seguito dell'assenza di candidature valide alla predetta carica all'esito dell'avviso per l'aggiornamento dell'Albo regionale pubblicato in data 20 marzo 2020, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società FINAOSTA S.P.A.

È possibile presentare candidatura entro venerdì 10 aprile 2020.

La modulistica per la presentazione delle candidature è disponibile al link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>documenti_i.asp.

Le proposte dovranno essere presentate alla Struttura Segretario Generale della Regione esclusivamente tramite: