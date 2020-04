Annullata l’edizione 2020 del Printemps Théâtral, arrivederci al 2021

La 41esima edizione del Printemps Théâtral, prevista al Teatro Splendor dal 7 marzo al 2 maggio 2020, è stata annullata.

"La nostra rassegna teatrale primaverile è rimandata all'anno prossimo. – ha annunciato Edy Betemps, presidente della Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro - Al riguardo vorrei, comunque, precisare a chi ha acquistato i biglietti in prevendita, che potrà convalidarli per la rappresentazione prescelta, in programma al Printemps Théâtral 2021".

Sarà cura della Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro informare su eventuali prossimi aggiornamenti e rappresentazioni teatrali.

Intanto la Giunta regionale venerdì 10 aprile dovrebbe assumere, con un’apposita delibera, una decisione sul futuro della Saison culturelle 2019 - 2020. La struttura organizzativa della rassegna ha sottoposto al Governo regionale una serie di ipotesi che vanno dalla chiusura definitiva di questa edizione al recupero di alcuni spettacoli ad ottobre. La scelta dovrà necessariamente considerare la situazione degli abbonati ce hanno già pagato l’ingresso agli spettacoli.