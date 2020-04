Valtournenche: Maquignaz il sindaco tecnologicamente più avanzato della Valle

Tempo di crisi, ma non per tutti. Dopo l'acquisto di due smartphone da 900 euro ciascuno per comunicare con i residenti contagiati (ma per questo non esistono i cellulari di servizio?) l'Amministrazione comunale di Valtournenche ha speso 2.660 euro per dotarsi di un sistema hi-tech per videoconferenze da utilizzare per i contatti tra amministratori e per le adunanze del Consiglio municipale durante l'emergenza Coronavirus.

E' composto da videocamere Logitech meetup, server dedicato, monitor, connettori e sistemi di controllo audio-video. Modalità di telelavoro sicuramente all'avanguardia, ma non più della Piattaforma Go to meeting, softare e hardware di condivisione per videoconferenze fortemente consigliato dal Consorzio degli enti locali valdostani - Celva -soprattutto in questi giorni di crisi perché completamente gratuito.

Con la piattaforma Go to meeting lavora ad esempio il Consiglio comunale di Courmayeur, che per attivarlo e renderlo operativo non ha speso nemmeno un euro: il sistema necessita solo dell'installazione di un software sul pc di tutti i partecipanti alla web conference, che è inoltre protetta da intrusioni con cifratura di sicurezza.

Insomma oltre ad acquistare gli smartphone da 900 euro ciascuno il sindaco del Breuil, Jean-Antoine Maquignaz ha pensato bene di utilizzare le risorse economiche per realizzare una rete di videoconferenze stratosferica, ignorando i consigli del Celva a contenere la spesa utilizzando un sistema di pari livello ma completamente gratuito e fruibile su cellulari e computer personali.

C'è attesa in paese per assistere alla prima adunanza 'tecnologica' del Consiglio comunale di Valtournenche, ammesso che ai cellulari 'normodotati' sia consentito. Per non parlare poi di skype che mette a disposizione gratuita un sistema che consente il collegamento a 50 utenti contemporaneamente.