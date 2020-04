Fondation Chanoux a aménagé site dédié à la didactique

la Fondation Chanoux vient d'aménager une partie de son site Internet spécifiquement réservée à la didactique. À l'adresse https://berguet.fondchanoux.org enseignants et élèves, ainsi que toute personne intéressée à l'histoire, pourront suivre un parcours illustrant les vicissitudes dans le Karst et sur le front occidental de Vincent Berguet, instituteur de Brusson rappelé sous les drapeaux en 1916, enrichis par des illustrations, des vidéos et des références à la littérature et à l'histoire européenne, italienne et valdôtaine de l'époque.

Alessandro Celi, Président de la Fondation explique: ''La formation des jeunes générations a toujours constitué l'un des objectifs principaux de la Fondation, née il y a 25 ans pour assurer la continuité du Collège d'Etudes fédéralistes, censé former aux idéaux du fédéralisme les étudiants universitaires. Dans le temps, cette attention s'est élargie aux étudiants des écoles moyennes et supérieurs, grâce aussi au Secrétaire général de la Fondation, Patrick Perrier, qui a animé les rencontres avec les classes dans les écoles et auquel revient le mérite de l'aménagement de la page dédiée à Vincent Berguet. Je souhaite donc que cet outil puisse se révéler utile surtout en ce moment exceptionnel car la Fondation prévoit de proposer de nouveaux contenus dans les semaines prochaines''.