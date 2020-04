L'assessore Luigi Bertschy assicura #nessunosaràescluso

"Siamo consapevoli che in questa fase convulsa e caotica le persone abbiano bisogno di informazioni affidabili e immediate. Per questo abbiamo voluto creare questa pagina dedicata che vuol essere un supporto concreto per tutti coloro che necessitano di avere informazioni in merito alle misure proposte dallo Stato e dalla Regione per supportare i nostri lavoratori e le nostre imprese". L'assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy, commenta così la creazione di una nuova sezione nel sito della Regione.

"Per lo stesso motivo - aggiunge Bertschy (nella foto) - abbiamo inserito un indirizzo di posta elettronica a cui indirizzare eventuali richieste di chiarimenti o informazioni più particolareggiate. Nei primi giorni della prossima settimana questa sezione diventerà operativa: sarà infatti possibile scaricare la domanda e prendere visione della procedura per la presentazione della richiesta per la Cassa integrazione in deroga. #nessunosaràescluso è l’obiettivo politico che il Consiglio regionale intende perseguire".

La sezione, per ora, riguarda le seguenti azioni:

Cassa integrazione in deroga

Indennità INPS 600 €

Misure di sostegno alle imprese

Accesso al credito per PMI e liberi professionisti

La pagina, consultabile al link https://www.ohmyjob.it/nessuno-sara-escluso/, spiega in modo chiaro e per punti le misure statali e regionali di sostegno ai lavoratori e alle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria. #nessunosaràescluso è l’hashtag scelto per identificare la pagina che compare nella home page del sito istituzionale della Regione.