Coumayeur: Esprit Courmayeur 'Bilancio comunale nel segno della responsanilità in relazione all'emergenza'

"Il documento definisce bene gli indirizzi e le chiare motivazioni per le quali sarà richiesto a tutto il Consiglio, con spirito di responsabilità coerente con la gravissima emergenza in corso, di approvare il documento programmatico e contabile così come definito e approvato dalla Giunta". Il gruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Courmayeur esprime così appoggio alle proposte del sindaco in vista dell'aduanaza del Consiglio comunale che sarà chiamato ad approvare il bilancio.

Per il gruppo di maggioranza "Il tutto in funzione di un successivo passaggio a variazioni di bilancio e altri strumenti utili per dare risposte tempestive e concrete al tessuto sociale, economico e imprenditoriale di Courmayeur". Precisa il gruppo: "Il documento esprime, nell’estrema difficoltà della situazione attuale e alla luce delle richieste avanzate dal gruppo consiliare di minoranza, una risposta positiva alla volontà manifestata di ragionare tutti insieme sulle misure utili al sostegno della comunità di Courmayeur".

Esprit Courmayeur auspica la possibilità di addivenire ad una proposta congiunta sulle prossime misure da attuare per il rilancio del sistema Courmayeur, "con la coscienza che mai come ora è necessario dimostrare da parte di tutti i Consiglieri la volontà di lavorare per il bene comune, senza preconcetti, ma guidati dalla consapevolezza del difficilissimo momento storico che stiamo affrontando".