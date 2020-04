Aosta: Associazione Alpini distribuisce mascherine assegnate al Comune

Le mascherine, imbustate insieme a un vademecum predisposto dalla stessa Protezione civile, saranno distribuite gratuitamente ai cittadini; saranno messe nelle buche delle lettere di tutte le abitazioni del territorio comunale da squadre composte da volontari dell'Associazione Nazionale Alpini della Valle d'Aosta coadiuvati da operai comunali tramite mezzi dell'Ana.

Le operazioni di distribuzione prenderanno il via dal quartiere Cogne per proseguire nel quartiere Dora, nella zona di viale Europa e, a seguire, nelle restanti aree cittadine, comprese le frazioni.

Nei prossimi giorni, a seguito di un'ulteriore e già comunicata fornitura di mascherine ai Comuni da parte della Protezione civile, seguirà una seconda tornata di distribuzione in città. Le mascherine in tessuto tnt non sono dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), ma sono da considerarsi “mascherine filtranti”.

La finalità principale collegata al loro utilizzo è quella di emettere, da parte di chi le indossa, aria non contagiosa, e non rendere necessario da parte di terzi l’utilizzo di altri dispositivi di protezione.

I cittadini sono invitati a seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel vademecum.