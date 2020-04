Renzo Testolin su reintegro della Giunta 'nessun radicamento'

L'invito "a un confronto, con il contributo di tutti, per identificare chi possa meglio interpretare il ruolo di sostegno in un possibile reintegro della Giunta regionale per arrivare a utili soluzioni in favore della nostra regione" è rivolto dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, ai Consiglieri regionali e alle dorze politiche.

La dichiarazione segue alcune interpretazione su determinati passaggi della nota inviata alla Presidente del Consiglio, Emily Rini e alla Presidente della I Commissione permanente, Patrizia Morelli.

"E’ necessario - ribadisce - fare chiarezza tra quanto ho voluto comunicare e quanto è stato riportato. In merito al reintegro della Giunta regionale, in particolare, non capisco da dove possa essere emerso il mio diniego a lavorare in questo senso".

Testolin rimarca: "Ritengo sia opportuno, in questo momento di grave emergenza sanitaria, aprire il dialogo e il dibattito, come infatti ho evidenziato nella nota, considerando non solo gli aspetti politici, ma affrontando la situazione istituzionale nel suo insieme, tenendo conto di tutte le implicazioni economiche e sociali che dovremo affrontare. Dialogo e dibattito da affrontare principalmente con gli attori socio economici del territorio"..