Coronavirus: morto a 58 anni luogotenente Gdf in pensione

E' morto nella tarda serata di ieri, a 58 anni, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Parini di Aosta, Angelo Bonomo, luogotenente in pensione della guardia di finanza risultato positivo al coronavirus.

Con problemi cardiaci pregressi, era ricoverato da giorni. Molto conosciuto in Valle d'Aosta, aveva preso servizio nelle fiamme gialle negli anni '80 e si era poi congedato nel settembre 2019. Prima della pensione faceva parte del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando regionale della Valle d'Aosta ed era recentemente diventato nonno. Ad oggi è la più giovane vittima per Covid-19 in Valle d'Aosta.