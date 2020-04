Il Senatore Laniece (Uv) 'Guai abbassare la guardia ora'

“Il servizio sanitario sta fornendo una prova eccezionale davanti a un’emergenza imprevedibile e che avrebbe mandato in crisi qualsiasi sistema sociosanitario del mondo. Certo, ci sono stati dei ritardi e delle inefficienze, ma strada facendo anche la politica ha trovato la giusta strategia gestionale. Adesso l’importante è continuare su questa strada, con professionalità e il rigore che la situazione richiede". Lo ha sostentuo e ribadito intervenendo in aula il senatore dell’Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie Albert Lanièce, nel corso dell’informativa con il Ministro della Salute Roberto Speranza.

“L’emergenza - ha aggiunto - ha fatto emergere un nuovo modello sanitario, non più pensato per patologia ma in dipartimenti distinti per intensità di cura e complessità assistenziale.È diventata evidente l’importanza della medicina territoriale e della telemedicina, che sarà sempre più strategica per gestire una sanità territoriale, in modo più efficace e funzionale rispetto a realtà difficili come i territori di montagna".

Laniece ha poi sottolineato: "Tutte indicazioni per il dopo, quando si dovrà procedere a una riforma dei servizi socioassistenziali, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia nella gestione di situazioni così complesse e difficili. Questa emergenza non sarà l’ultima e noi dobbiamo farci trovare preparati, a cominciare dalle forme di prevenzione primaria come i vaccini, alla promozione di stili di vita sani".

Concludendo il senatore valdostano ha rimarcato: "Oggi dobbiamo anche evidenziare lo straordinario lavoro dei medici, degli infermieri, della protezione civile, dei volontari e di tutti coloro che garantiscono servizi essenziali e beni di prima necessità. E non dobbiamo perdere la determinazione e la disciplina che la stragrande maggioranza dei cittadini hanno dimostrato in queste settimane. A loro il ringraziamento più sentito. Siamo sulla giusta strada, non disperdiamo quanto di buono è stato fatto fino a questo momento".