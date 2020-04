Adu VdA, 'Giuste norme rigide anticontagio ma consentire passeggiate e attività motoria ai bambini'

Uscite da casa di mezz'ora nel raggio di un chilometro per i bambini accompagnati da un maggiorenne, per svolgere attività motoria o per la passeggiata del cane. L'alleggerimento delle misure restrittive per limitare il contagio da Covid-19 è chiesto dal Movimento Ambiente Democrazia Uguaglianza-Adu VdA in una lettera indirizzata al Presidente della Giunta, Renzo Testolin, per evitare "rischi per la salute psicologica, soprattutto di soggetti deboli come i più piccoli" nonchè una "eccessiva riduzione dell'attività fisica con conseguente aumento del rischio di patologie cardio circolatorie".

Le proposte, sottoscritte dalla consigliera regionale Daria Pulz e dai portavoce di Adu VdA Jeanne Cheillon e Alexandre Glarey, sono volte anche a "riconoscere e limitare le disuguaglianze tra chi è costretto a vivere le attuali restrizioni in pochi metri quadri e chi ha, invece, la fortuna di poter disporre di ampi terrazzi o giardini".

Adu Vda suggerisce poi "l'attivazione, da parte dei comuni, di un registro delle persone non residenti, presenti sul territorio (nome e cognome; mail/ cellulare; data di arrivo)", la "predisposizione di luoghi di accoglienza (seguendo l'esempio di altre regioni, si potrebbero mettere a disposizione alcuni alberghi) per i 'senza casa' e chi, prima dei provvedimenti che hanno limitato la mobilità tra comuni, si trovava in Valle d'Aosta e risulta essere privo di un'abitazione adeguata (in particolare stagionali, richiedenti asilo e migranti)".

Il Movimento di opposizione ribadisce "la necessità di predisporre una strategia per aumentare il numero di tamponi, prevedendo, nel frattempo, l'estensione delle ordinanze di quarantena anche ai casi sospetti (monosintomatici che non hanno avuto un contatto certo con positivi)" e chiede la trasmissione ai capigruppo consiliari dell'elenco delle imprese attualmente operative in Valle d'Aosta.