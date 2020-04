SIGLATA E APPROVATA INTESA PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La Giunta regionale ha preso atto dell’intesa sottoscritta con le parti sociali per l’applicazione della cassa integrazione in deroga a seguito dell’emergenza coronavirus. L’accordo definisce criteri e modalità procedurali per l’utilizzo della CIG in deroga nel nostro territorio regionale di riferimento.

“Si tratta – precisa Adriano Valieri, Direttore Generale di Confcommercio VdA e componente del Consiglio Politiche del Lavoro - di una misura molto attesa da imprese e lavoratori, attualmente in grande difficoltà a causa degli impatti devastanti per le pesanti misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”.



L'assessore Luigi Beetschy

Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio-Fipe VdA definisce l’accordo e la successiva presa d’atto della Giunta “un importante passo avanti per contrastare la crisi in cui versano tante aziende ed i lavoratori a causa di covid-19. Un passo reso possibile in tempi brevi per la sensibilità e l’impegno dell’Assessore Luigi Bertschy che ringrazio per il prezioso lavoro di coordinamento”.



Esprimiamo gratitudine per l’impegno profuso a tutti i componenti del Consiglio Politiche del Lavoro sia per la parte datoriale che per i sindacati dei lavoratori per aver trovato un punto d’incontro a favore del mondo del lavoro in un momento così problematico.



Al provvedimento sono interessati, secondo i dati Inps, quasi 6.500 lavoratori. Confcommercio VdA mette a disposizione dei propri associati la relativa assistenza per accedere agli ammortizzatori sociali per imprese e lavoratori dipendenti.



Per informazioni e consulenza sarà sufficiente contattare gli uffici di Confcommercio VdA al recapito 0165.40004 oppure scrivere all’indirizzo aosta@confcommerciovda.it.



Sempre in tema di solidarietà sociale Confcommercio VdA ha aderito al progetto “Fondo Emergenza Corona Virus” della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta. L’Associazione in qualità di Sostenitore collaborerà alla diffusione della proposta solidale per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto celere di dispositivi di protezione individuale per l’Ospedale Parini e per i servizi sociosanitari.



La scelta della nostra Associazione è finalizzata a contribuire alla causa della rinascita di un territorio duramente provato da questa drammatica emergenza non solo sanitaria ma anche economico-sociale.