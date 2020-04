Aosta: A breve disponibili buoni per alimentari e generi prima necessità

Varieranno da 150 a 350 euro il valore dei i buoni che saranno distribuiti dal Comune di Aosta per far fronte alla crisi causata dal coronavirus. I beneficiari ed il relativo contributo sarà stabiliti dagli uffici dei servizi sociali del Comune di Aosta, che individueranno la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico.

Tutte le operazioni saranno svolte in collaborazione con la co-progettazione per la gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi per gli anziani del comune di Aosta, che provvederanno all’acquisizione diretta e la relativa consegna di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari, aventi titolo, che ne facciano richiesta. In via sperimentale e a scorrimento dei richiedenti i buoni saranno attribuiti fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

Valore del buono per i single: 150,00 euro

Valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro

Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro o Presenza di neonati-infanti 0-3: +100 euro o Presenza di studenti: + 25,00 euro cadauno o Casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento budget: +50,00 euro