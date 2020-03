Contro il Coronavirus in arrivo all'Usl quattro medici e una infermiera

Sono quattro medici e un’infermiera, i professionisti reclutati dall’Azienda Usl in esito agli avvisi pubblicati con l’entrata in vigore del Decreto legge del 9 marzo n.14.

Sono un medico Anestesista Rianimatore, due medici specializzandi in Medicina d’urgenza, un medico specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare e un’infermiera in quiescenza.

Inoltre, in seguito al concorso per la struttura di Rianimazione, sono stati assunti tre Anestesisti Rianimatori (di cui due “stabilizzati”), e due specializzandi iscritti all’ultimo anno di specialità e, infine, è stato assunto un medico Infettivologo, che prenderà servizio dai primi giorni del mese di aprile.

Per quanto riguarda il reclutamento di personale volontario, sono stati attivati sette contratti libero professionali a titolo gratuito per Dirigenti medici e dieci per infermieri e sono stati attivati dieci contratti in regime di somministrazione di lavoro: sette infermieri e tre operatori socio sanitari (OSS).

“In meno di due settimane, ovvero dall’immediata pubblicazione degli avvisi e dall’espletamento del concorso ad oggi – spiega il Commissario Usl, Angelo Michele Pescarmona - abbiamo reclutato personale infermieristico e medico in numero adeguato a sopperire alle prime necessità urgenti, con contratti di assunzione, libero professionali e di somministrazione di lavoro. Oltre, naturalmente, al sentito ringraziamento per i professionisti che hanno aderito al nostro invito, con grande impegno e senso di responsabilità, mi sembra doveroso specificare che la struttura ospedaliera e l’organizzazione aziendale si è adoperata per fronteggiare l’emergenza adeguando le strutture e impiegando le risorse già disponibili in maniera adeguata e ottimale. Dunque, non abbiamo al momento una emergenza dovuta a carenza di personale ma ogni professionista, infermiere, medico e oss, che risponderà ai nostri bandi, sarà utile e indispensabile, anche per far fronte alle assenze non programmate”.

Gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse pubblicati dall’Usl il 13 marzo, relativi all’affidamento di incarichi a personale medico e infermieristico in quiescenza e a personale medico specializzando iscritto all’ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, sono aperti per tutti il periodo dell’emergenza Covid-19.