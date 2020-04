L’OPINIONE OPERATORi SANITARI: La Presidente del Consiglio Valle ha visto lungo

Leggendo le note stampa di alcune organizzazioni sindacali sulla situazione ormai «fuori controllo» in particolare nelle microcomunità, con i «dati comunicati dalla Protezione Civile fortemente inquinati dal fatto che molti ospiti che manifestano i sintomi tipici del Covid-19 non hanno fatto il tampone», circostanza che avrebbe portato il virus a diffondersi «in maniera incontrollata», ora mi chiedo e chiedo anche a voi: ma quindi le prese di posizione assunte sin dall’inizio con coraggio (perché di questo bisogna indubbiamente dargliene atto) dalla Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, erano veramente così allarmistiche e ingiustificate come qualcuno ha voluto farci credere (tra questi c’è stato anche qualche giornalista, purtroppo)?

Quando la Rini - già nelle settimane scorse - prendeva posizione sulla gestione dell’emergenza in Valle d’Aosta, quelli che oggi lanciano denunce a mezzo stampa, alcune forze politiche comprese, fino a ieri dov’erano? Facevano le nanne lunghe?

Ritengo sia troppo facile sparare a zero quando i buoi sono ormai scappati dalla stalla.

Sarebbe stato molto più serio e più utile per la comunità valdostana, invece, apportare il proprio contributo di idee e richieste prima che la situazione precipitasse, perché in un momento di emergenza sono le scelte e le prese di posizione lungimiranti a risolvere i problemi. Non quelle che si chiede di assumere ormai a contagio esploso!

Grazie per le condivisibili considerazioni che dimostrano come ci siano gravi lacune nella gestione dell’emergenza sul territorio; a differenza di quanto sta avvenendo nell’ospedale covid-19 che è un’eccellenza della sanità valdostana. pi.mi.